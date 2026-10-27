Hombre muere tras recibir puñaladas de su primo por una deuda en San Jorge, Rivas

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Un hombre de 36 años falleció tras recibir dos puñaladas propinadas por su primo, quien le debía 400 córdobas, en el barrio Las Cuatro Esquinas del municipio de San Jorge, Rivas. El conflicto familiar se originó por la venta de una máquina de rasurar.

El fallecido fue identificado como Henry Tinoco Martínez, quien murió tras recibir 12 estocadas con arma blanca. Según el relato, Williams había recibido el encargo de vender el artículo y posteriormente debía pagarle a Henry el dinero correspondiente.

Durante la discusión, Henry presuntamente agredió a Williams con unas tijeras, por lo que ambas partes acudieron a la policía para intentar mediar. Horas después, Norbin Bionatti Tinoco habría buscado a Henry y lo atacó con arma blanca.