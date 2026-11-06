Hombre roba las cámaras de seguridad de dos negocios donde fue el cine Salinas en Managua

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Un hombre robó las cámaras de seguridad de dos negocios ubicados donde fue el cine Salinas, en Managua, en hechos ocurridos la madrugada del miércoles 4 de noviembre.

El dispositivo de vigilancia permanecía a las 24 horas del día, captando lo que pasara alrededor de los establecimientos.

El delincuente había sido captado semanas atrás por la cámara principal de uno de los negocios y, para no ser descubierto, no volvió a ver nunca al dispositivo.

La madrugada del miércoles no le importó ser identificado y mostró su rostro, creyendo que una vez que desmantelara todos los equipos electrónicos no sería descubierto. La Policía Nacional se encuentra tras la pista de los involucrados, según la información difundida.