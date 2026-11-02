Identifican a 66 víctimas mortales del accidente ferroviario en Toledo, España

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Las autoridades españolas han logrado identificar a 66 de las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo, en España, el pasado 28 de octubre. De las víctimas reconocidas, 54 eran de nacionalidad española y 12 procedían de otros países, según datos del Centro Integrado de Datos (CID).

En cuanto a los sobrevivientes, 81 personas heridas ya recibieron el alta médica. Mientras tanto, otros afectados continúan hospitalizados en centros de Madrid y Andalucía, algunos de ellos en unidades de cuidados intensivos (UCI).

Paralelamente, la Guardia Civil mantiene un operativo en la localidad de Urda para localizar posibles restos biológicos entre los vagones involucrados en el siniestro. Unos 50 efectivos participan en estas labores, apoyados por perros especializados, drones y agentes de la Policía Judicial.

Los trabajos se concentran en los vagones 7 y 8 del tren Iryo, que fueron trasladados a un área segura para facilitar la inspección. Las autoridades tienen previsto revisar minuciosamente toda la zona, mientras se mantiene restringido el acceso al lugar por disposición judicial.

De las 66 víctimas identificadas, 53 fueron reconocidas mediante huellas dactilares y las otras 13 a través de pruebas de ADN. Hasta el momento, las autoridades han comunicado oficialmente la identidad de 60 fallecidos a sus familiares, mientras que las seis notificaciones restantes se realizarán lo antes posible.

Asimismo, 47 cuerpos ya fueron entregados a sus familiares. Más de 60 profesionales, entre médicos forenses y especialistas, han participado en las autopsias y los procedimientos de identificación desde el pasado miércoles.