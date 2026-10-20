Identifican a nicaragüense que murió calcinada en incendio de su vivienda en Costa Rica

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Una mujer de 63 años de nacionalidad nicaragüense murió calcinada al incendiarse su vivienda ubicada en el residencial Bosques de Moravia, en San José, Costa Rica. Los bomberos que llegaron a controlar las llamas fueron quienes encontraron el cuerpo.

La víctima fue identificada como Gina Lacayo Cabrera, nacionalizada costarricense. El fuego afectó una casa de dos plantas de 100 metros cuadrados cada una, con daños en el 50 por ciento de la segunda planta.

Los bomberos ingresaron rápidamente para rescatar a una persona que pedía ayuda en el área del balcón. Efectivos de la fuerza pública también rescataron a varias personas que se encontraban atrapadas en el balcón.