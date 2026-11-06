Incendio consume cuatro vagones de un tren en Punyab, India, y emergencias evacúan a todos los pasajeros

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Cuatro vagones de un tren se incendiaron en el estado de Punyab, en India, y generaron momentos de tensión entre los pasajeros.

Al sitio fueron desplazados los equipos de emergencia para controlar la situación, y las autoridades informaron que afortunadamente no se reportan víctimas mortales ni personas heridas.

Según las autoridades, se logró evacuar inmediatamente a todos los pasajeros para ponerlos a salvo. Los socorristas y las autoridades competentes mantienen el control de la situación en la zona del incidente.

Además, se llevará a cabo una investigación exhaustiva para determinar qué provocó el fuego en la máquina.