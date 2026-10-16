Incendio consume el segundo piso de una vivienda en Chichigalpa, Chinandega 

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Un incendio consumió el segundo piso de una casa ubicada en el reparto Las Palmeras, en el municipio de Chichigalpa, Chinandega, dejando cuantiosas pérdidas materiales.

Aunque todavía no es oficial la causa del incendio, se sospecha que tomó fuego un dispositivo de panel solar instalado sobre el techo de la vivienda, propiedad del señor Samir Narváez.

La oportuna presencia de bomberos unificados evitó que el incendio afectara casas vecinas y el resto de la infraestructura.