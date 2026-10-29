Incendio consume vivienda en Ticuantepe y deja a una familia de cinco personas en la calle

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

Un voraz incendio consumió en cuestión de segundos la vivienda de una familia en la 6ª calle del reparto Juan Ramón Padilla, en Ticuantepe. El siniestro ocurrió la noche de este miércoles y dejó a tres adultos y dos niños completamente en la intemperie.

El propietario de la vivienda fue identificado como Juan Augusto Altamirano Ruiz, de 64 años. Afortunadamente, los habitantes del inmueble lograron salir a tiempo y salvaguardaron sus vidas ante la emergencia.

Debido a los materiales de la infraestructura, como concreto, madera y zinc, el fuego se propagó con extrema rapidez.

Miembros de los bomberos de Ticuantepe y Veracruz se desplazaron de inmediato al lugar para sofocar las llamas. Tras perderlo absolutamente todo, las víctimas recibieron acompañamiento de las autoridades municipales.