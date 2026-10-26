Incendio en planta de mariscos desata alerta química y evacuaciones en Estados Unidos

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Un incendio de grandes proporciones en una planta procesadora de mariscos de Pacific Seafood, ubicada en Newport, Oregón, Estados Unidos, provocó una emergencia por materiales peligrosos y obligó a evacuar viviendas y establecimientos comerciales cercanos.

Las autoridades alertaron sobre la posible presencia de amoníaco en el humo, mientras una espesa nube blanca se extendía por el sector. Como medida preventiva, se ordenó la evacuación de las personas que se encontraban en un radio aproximado de una milla alrededor de las instalaciones.

Durante la emergencia, parte del techo de la planta se desplomó debido al incendio. Asimismo, se habilitó un refugio temporal para brindar asistencia a los afectados.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, mientras las autoridades continúan investigando las causas que originaron el siniestro.