Incendio en restaurante del aeropuerto de Houston provoca evacuación preventiva

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

Un incendio registrado en el restaurante Ember, situado en la Terminal C Norte del Aeropuerto Intercontinental George Bush, en Houston, Texas, generó momentos de preocupación la tarde del martes 27 de octubre.

La emergencia fue reportada alrededor de las 4:20 p. m., hora local, y requirió la intervención de aproximadamente diez unidades del Departamento de Bomberos de Houston. De manera preliminar, se indicó que el fuego habría comenzado en la cocina del establecimiento.

La situación quedó captada en videos por pasajeros que se encontraban en el lugar. Las imágenes muestran una columna de humo negro que se extendía desde el techo de la terminal y que también era visible desde las pistas del aeropuerto.

Ante el incidente, las autoridades trasladaron temporalmente a las personas que permanecían cerca del restaurante como medida preventiva, mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar las llamas.

El Departamento de Bomberos confirmó que no hubo personas lesionadas y que el incendio fue controlado aproximadamente a las 5:20 p. m., cerca de una hora después de la primera alerta.

Sin embargo, se recomendó a los viajeros verificar con sus respectivas aerolíneas cualquier posible modificación en las puertas de embarque o terminales debido a ajustes logísticos en el área afectada.