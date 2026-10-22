Incendio en vivienda frente a gasolinera en El Rama deja cuantiosas pérdidas materiales

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Un incendio en una vivienda ubicada frente a una gasolinera en El Rama dejó cuantiosas pérdidas materiales la madrugada de este jueves. El siniestro afectó cuatro tramos donde se ofrecían calzado, ropa y otros artículos.

El fuego inició en una vivienda ubicada contigua a unos tramos del mercado, en el sector de la gasolinera Puma de Ciudad Rama. Se desconoce la causa del siniestro hasta el momento.

El hecho sucedió la madrugada del jueves 22 de octubre. Las autoridades no han informado sobre personas lesionadas a causa del incendio.