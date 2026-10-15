Indignación por la liberación de mujer condenada por atropello mortal

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

En mayo, Juan Martínez Torres, de 54 años, fue atropellado por Maritza en un hecho que quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales. Pese a ser trasladado al hospital, el hombre falleció cinco días después.Maritza fue condenada a más de cuatro años de prisión efectiva, pero el pasado 12 de octubre un tribunal modificó la sentencia por una pena suspendida y ordenó su liberación, permitiéndole cumplir la condena fuera de la cárcel.

La decisión ha provocado numerosas reacciones e indignación en redes sociales.