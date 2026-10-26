INETER pronostica semana calurosa con máximas de 36 grados y lluvias casi nulas 

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Según meteorólogos del INETER, en los próximos siete días predominará un ambiente bastante caluroso y cielos parcialmente nublados, y el Pacífico nicaragüense registrará máximas de hasta 36 grados Celsius.

El resto del territorio rondará los 34 grados y solo las zonas frescas de Jinotega y Matagalpa darán un respiro con valores de entre 20 y 31 grados, según el informe más reciente del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales.

Para quienes naveguen o visiten las costas, los vientos soplarán moderados con velocidades de hasta 25 kilómetros por hora, con ráfagas más intensas hacia el sur del país, y el Pacífico Sur presentará olas que podrían alcanzar el metro y medio de altura.

Las lluvias se despiden casi por completo, quedando solo algunas precipitaciones ligeras y ocasionales en la costa Caribe y lloviznas aisladas en la zona occidental, y poco a poco irán quedando atrás los días nublados para dar la bienvenida a los tradicionales vientos de la temporada navideña.