Instagram permitirá publicar videos horizontales de hasta 90 minutos

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Instagram se prepara para dar un giro importante en su contenido audiovisual, con una nueva función que permitirá a los creadores compartir videos en formato horizontal de hasta 90 minutos de duración, ampliando las posibilidades de producción dentro de la red social. Adam Mosseri, director ejecutivo de Instagram, explicó que la propuesta busca ofrecer una experiencia más completa a quienes desean explorar contenidos con mayor profundidad, sin necesidad de abandonar la aplicación. Aclaró que los Reels conservarán sus características actuales, aunque también podrán utilizarse como avances de producciones más extensas, facilitando que los espectadores accedan a las versiones completas.

Asimismo, la iniciativa forma parte de la estrategia de Meta para fortalecer la presencia de Instagram en el mercado de los videos de larga duración y competir directamente con YouTube. La actualización abrirá nuevas oportunidades para la difusión de entrevistas, podcasts, documentales y otros materiales que requieren mayor tiempo de reproducción.

La incorporación de esta herramienta será gradual y llegará a distintos países durante las próximas semanas. Con esta apuesta, Instagram busca ampliar su oferta de entretenimiento e información, transformando la manera en que los usuarios descubren, consumen y comparten contenido audiovisual.