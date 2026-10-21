Intensas lluvias e inundaciones obligan a declarar alerta roja en Santiago de Chile

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Calles anegadas y dificultades para movilizarse dejó este martes las intensas lluvias, granizo y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana de Santiago de Chile. Ante estas condiciones, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja.

La acumulación de agua afectó el tránsito de vehículos y peatones en distintos sectores de la capital. Entre los puntos con mayores problemas figuran Gran Avenida, Camino a Melipilla y tramos de Maipú, Las Condes, La Florida, Ñuñoa, San Miguel y Puente Alto.

Las autoridades dispusieron el cierre temporal de pasos bajo nivel en Lo Espejo, San Bernardo y Peñaflor. También solicitaron a los conductores extremar las precauciones en el puente San Ramón, donde se reportó acumulación de agua.

La emergencia ocurre en medio de advertencias sobre la extrema vulnerabilidad de Chile frente al cambio climático. Roberto Rondanelli, director del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), explicó que la combinación del fenómeno El Niño y el aumento sostenido de la temperatura global mantiene a gran parte del territorio nacional en una situación de alto riesgo climático.

Según el especialista, las precipitaciones acumuladas en Santiago durante los primeros 13 días de octubre superaron todos los registros correspondientes al mes completo desde 1866, convirtiéndolo en el octubre más lluvioso en al menos 160 años.

A estos factores se suman las temperaturas inusualmente elevadas del océano Pacífico frente a la costa norte del país, que incrementan el vapor de agua en la atmósfera y favorecen una mayor intensidad de los sistemas frontales.