Inundaciones en España dejan cuatro fallecidos y obligan a confinar a decenas de municipios

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Las intensas lluvias registradas en el este de España han provocado inundaciones, con un saldo de al menos cuatro personas fallecidas, numerosos rescates y calles completamente anegadas. La emergencia obligó a las autoridades a ordenar el confinamiento temporal de alrededor de un centenar de municipios ante el riesgo generado por el desbordamiento de ríos y barrancos.

La Comunidad Valenciana fue una de las zonas más afectadas por el temporal, con precipitaciones que alcanzaron hasta los 700 litros por metro cuadrado en apenas 24 horas en algunos puntos. La fuerza del agua arrastró vehículos, inundó viviendas y dejó a varios habitantes incomunicados, lo que obligó a desplegar helicópteros y equipos terrestres para atender a las personas atrapadas.

Entre las víctimas más recientes se encuentran dos personas en la localidad costera de Oliva. Una mujer de 79 años fue localizada sin vida en su vivienda, mientras que un hombre falleció tras sufrir un infarto en un camping de la zona, afectada por las precipitaciones del domingo por la noche.

A estos casos se suma la muerte de una mujer que cayó el sábado en un arroyo crecido por las lluvias en Cataluña, al noreste del país. Con estos fallecimientos, las autoridades elevaron a cuatro el número de víctimas mortales relacionadas con las recientes condiciones meteorológicas.

Los operativos de emergencia han realizado más de 400 rescates en la Comunidad Valenciana, mientras alrededor de 15 helicópteros continúan participando en las labores de salvamento y evacuación en distintos puntos de la región.

En Gandía, uno de los municipios afectados, el alcalde Manuel Prieto informó que el nivel del agua había disminuido considerablemente en los barrancos y que el río Serpis se encontraba bajo control, aunque todavía mantenía un caudal elevado. Por ello, pidió a la población conservar las precauciones pese a la mejoría de las condiciones.

El Gobierno español movilizó recursos para apoyar las labores de emergencia. El presidente Pedro Sánchez informó que efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) colaboraban en los trabajos de rescate y evacuación, con la disponibilidad de más personal y equipos en caso de ser necesario.