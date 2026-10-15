Inundaciones en Turquía arrastran vehículos y suspenden clases en Estambul

Equipos de emergencia rescatan a personas atrapadas en techos de viviendas y automotores.

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Las inundaciones en Turquía provocadas por fuertes lluvias que azotan gran parte del país, especialmente Estambul, arrastraron vehículos, postes del tendido eléctrico y árboles.

Los equipos de emergencia fueron desplazados al lugar para llevar a cabo labores de rescate de personas que se encontraban en los techos de sus viviendas y automotores. Un grupo de ciudadanos logró salvar con vida a una mujer que fue arrastrada por la fuerte corriente.

Ante la intensidad de las lluvias, las autoridades de Estambul dispusieron una serie de medidas para proteger a la población, entre ellas la suspensión de las clases.