Investigan muerte a balazos de un joven en zona fronteriza de Cárdenas

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Jorge Gregorio Carballo Ruiz, de 29 años, murió tras ser atacado a balazos en el sector de San Fernando, un paso no habilitado ubicado a unos cuatro kilómetros al sur de la comunidad Las Mercedes, en Cárdenas, Rivas.

Según la información de medios locales, el joven viajaba en motocicleta de sur a norte después de dejar a un cliente, cuando fue interceptado por sujetos de identidad desconocida que le dispararon. Se presume que en el ataque utilizaron un arma corta calibre .38.

Carballo presuntamente se dedicaba al traslado irregular de personas entre Nicaragua y Costa Rica. Un compañero de labores relató que el crimen ocurrió en una zona montañosa y poco transitada, y aseguró desconocer los motivos del ataque.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para realizar las investigaciones y esclarecer las circunstancias de la muerte.

El hecho ha causado conmoción en Las Mercedes, comunidad de donde era originario el joven. Sus familiares solicitaron a las autoridades identificar y localizar a quienes resulten responsables.