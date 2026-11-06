Joven de 26 años muere en Bogotá al defender a su madre de unos sujetos 

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Un joven de 26 años fue macheteado hasta causarle la muerte luego de que interviniera para evitar que unos sujetos insultaran a su madre en un establecimiento comercial.

El crimen ocurrió en el barrio Alcaparros, en el noroccidente de Bogotá, Colombia, y quedó registrado en cámaras de seguridad.

Según expresaron testigos, los hombres sostuvieron una discusión verbal con la víctima, pero luego regresaron hasta el establecimiento comercial donde se dio el primer encuentro y lo atacaron con los machetes.

Aunque algunos testigos intentaron intervenir, no lograron detener el brutal ataque. Tras lo sucedido, agentes policiales trasladaron al joven a un centro asistencial, pero murió minutos después por la gravedad de las heridas.