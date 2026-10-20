Joven mago en India queda inconsciente tras maniobra con cuerdas y motocicletas

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Lo que inició como un espectáculo en India casi termina en tragedia después de que un joven que se presentó como mago protagonizara una maniobra que involucró amarrarse cuerdas en el cuello mientras estas estaban sujetadas a seis motocicletas posicionadas en diferentes direcciones.
Los conductores comenzaron a acelerar para ejercer presión, lo que provocó que la situación se escapara de control.
En cuestión de segundos el hombre comenzó a quedar inconsciente, y fue entonces cuando otras personas intervinieron para evitar su muerte. El ciudadano fue trasladado en condición grave a un hospital.