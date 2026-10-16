Joven muere arrastrada por la corriente de una cascada en Indonesia al tomarse una foto

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Una joven de 25 años murió al ser arrastrada por la corriente de la cascada cascada Robo, en la provincia de Sumatra Occidental, Indonesia, cuando pretendía tomarse una foto para publicarla en sus redes sociales.

Lo que inició como un paseo entre amigos terminó en tragedia. Testigos afirman que la víctima en un primer momento se sentó junto a otras personas, luego se acostó y fue entonces cuando la corriente se la llevó, sin que sus acompañantes pudieran hacer nada para evitar su muerte.

El cuerpo de la joven fue recuperado por un equipo conjunto de búsqueda y rescate en horas de la mañana del viernes 16 de octubre, tras una intensa búsqueda.