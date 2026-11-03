Joven pierde su vivienda y emprendimiento en incendio en la comarca Los Brasiles

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

Una joven de 21 años quedó solo con la ropa que vestía tras un voraz incendio que redujo a cenizas su vivienda, todos sus enseres y el emprendimiento que había obtenido con años de trabajo en la comarca Los Brasiles, en Mateare.

Ahora María José Alemán Gutiérrez, estudiante de la Universidad Nacional Agraria, deberá comenzar de cero.

La joven ha vivido sola desde los 19 años sin apoyo de ningún familiar, y con lo poco que gana en el área de producción de carne de un matadero apenas logra mantener sus estudios.

Los vecinos relataron que vieron salir mucho humo de la casa e intentaron abrir la puerta y echar agua, pero no había visibilidad. En cuestión de segundos, y sin que pasaran ni 10 minutos, todo estaba incendiado.