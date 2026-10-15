Kylian Mbappé desafía las críticas con números históricos en la Champions League, el Mundial y el Real Madrid

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

Kylian Mbappé continúa dejando huella en el fútbol mundial gracias a su capacidad goleadora y sus actuaciones en los escenarios más importantes. A sus 27 años, el delantero francés alcanzó los 72 goles en 100 partidos de la UEFA Champions League, una cifra que lo coloca entre los máximos anotadores históricos del torneo. Además, suma 25 asistencias en la competición, demostrando que su aporte no se limita a marcar, sino que también puede generar oportunidades para sus compañeros. En su partido número 100, disputado ante la Roma, volvió a ser protagonista al anotar en la remontada del Real Madrid, que terminó ganando 4-3.

En la Copa Mundial de la FIFA, Mbappé también ha construido una trayectoria extraordinaria con la selección de Francia. Tras participar en las ediciones de 2018, 2022 y 2026, acumula 22 goles y seis asistencias en 22 encuentros, según las estadísticas publicadas por la FIFA. Fue campeón del mundo en Rusia 2018 y alcanzó nuevamente la final en Qatar 2022, donde marcó tres goles ante Argentina, aunque Francia perdió en la tanda de penaltis. Sus registros lo han convertido en uno de los futbolistas más determinantes en la historia reciente del torneo y en una figura fundamental para su selección.

Con el Real Madrid, el atacante francés también ha asumido el reto de convertirse en uno de los referentes ofensivos del equipo. Las cifras compartidas en el balance de su trayectoria destacan 95 goles y 13 asistencias en 113 partidos con el conjunto blanco, aunque estos números deben contrastarse con las estadísticas actualizadas de cada competición. Su llegada al club estuvo acompañada de enormes expectativas y comparaciones con otras estrellas, pero su producción goleadora sigue alimentando el debate sobre su lugar entre los mejores jugadores de su generación. Mbappé todavía tiene años de carrera por delante para ampliar sus registros, conquistar nuevos títulos y fortalecer su legado en el fútbol.