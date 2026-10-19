Kylian Mbappé suma 110 participaciones de gol en 114 partidos con el Real Madrid

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Kylian Mbappé continúa dejando huella en el Real Madrid con números que reflejan su impacto ofensivo desde su incorporación al equipo. El atacante francés suma 97 goles y 13 asistencias en 114 partidos disputados, para un total de 110 participaciones directas en anotaciones.

Su rendimiento individual destaca incluso en temporadas en las que el conjunto madridista no ha conseguido todos los resultados colectivos esperados. Mbappé ha respondido con goles, asistencias y actuaciones determinantes en diferentes competiciones.

Entre sus logros figuran los títulos de la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental, en cuyas finales consiguió marcar. También ha protagonizado actuaciones destacadas en los enfrentamientos contra sus principales rivales en España.

Frente al Barcelona, el delantero ha anotado en El Clásico tanto en LaLiga como en la Copa del Rey y la Supercopa de España. Además, ha conseguido un triplete ante el conjunto azulgrana, una actuación que refuerza su protagonismo en uno de los duelos más seguidos del fútbol mundial.

En los enfrentamientos contra el Atlético de Madrid, Mbappé también ha celebrado goles tanto en el estadio Santiago Bernabéu como en condición de visitante, ampliando su registro ante los dos principales rivales del Real Madrid.

A nivel individual, el francés ha sido dos veces máximo goleador de LaLiga y ha obtenido la Bota de Oro de la Champions League y la Bota de Oro europea, reconocimientos que respaldan su capacidad goleadora. Asimismo, ha sido elegido en dos ocasiones como el jugador más valioso del club, según los datos difundidos sobre su trayectoria madridista.

Otro de sus registros destacados corresponde a su temporada de debut, en la que anotó 44 goles y estableció una marca para un estreno goleador con el Real Madrid.

Aunque los títulos colectivos siguen siendo una medida importante para evaluar el éxito de un equipo, las cifras de Mbappé muestran el peso que ha adquirido en el ataque madridista. Su producción ofensiva y sus actuaciones en partidos de alta exigencia alimentan las expectativas de que pueda convertirse en una de las grandes figuras históricas de la institución.