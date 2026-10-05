La fiebre BTS invade Bogotá con un espectáculo lleno de música y emoción

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

La capital de Bogotá, se convirtió en el punto de encuentro de miles de seguidores de BTS, quienes llegaron desde diferentes ciudades de Colombia y países como Ecuador y México para vivir el regreso del grupo surcoreano a los escenarios. Para el fandom ARMY, la llegada de RM, Jin, J-Hope, Suga, V, Jimin y Jungkook representa mucho más que un concierto, es una celebración de años de espera, amistad y una comunidad que ha crecido alrededor de su música.

La agrupación inició su gira mundial “Arirang”, con dos presentaciones consecutivas en el estadio El Campín, después de una pausa marcada por el servicio militar obligatorio de sus integrantes.

BTS hizo un recorrido por algunos de los temas que han marcado su trayectoria desde 2013, combinándolos con canciones de su más reciente álbum, Arirang. Uno de los momentos destacados fue SWIM, tema que estuvo acompañado por un despliegue visual de luces, vestuarios y estructuras móviles, además de una coreografía enérgica sobre un escenario giratorio que mantuvo la atención del público.