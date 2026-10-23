La infidelidad puede desencadenar un duelo emocional y afectar la intimidad de la pareja

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

La infidelidad dentro de la pareja provoca un duelo que afecta la estabilidad emocional y la intimidad, según especialistas consultados en un programa de televisión.

La forma en que se descubre la traición y el tipo de engaño determinan el impacto del dolor.

La psicóloga clínica Alba Roni explicó que el perdón no se limita a pronunciar la palabra, sino que exige comprender la integración entre los sentimientos y la sexualidad. Señaló que el duelo depende de factores como la cercanía de la otra persona, la duración del vínculo y si hubo sentimientos involucrados.

El doctor Roberto Gómez, máster en salud sexual y reproductiva, indicó que cada persona vive la culpa de forma distinta y que la parte psicológica complica la intimidad. Roni subrayó que la infidelidad es una decisión y que nunca se justifica.