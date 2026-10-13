Lamine Yamal se lleva el MVP tras brillar en la goleada del Barcelona ante el Galatasaray

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

El FC Barcelona consiguió una contundente victoria por 4-1 ante el Galatasaray este martes 13 de octubre, en Estambul, durante la segunda jornada de la UEFA Champions League. Lamine Yamal fue una de las grandes figuras del encuentro al contribuir de manera decisiva en la remontada azulgrana y participar en dos de los goles del conjunto catalán.

El Galatasaray tomó la ventaja al minuto 28 con un tanto de Aleksey Batrakov, pero João Cancelo igualó el marcador al 43’. En la segunda mitad, el Barcelona cambió el rumbo del partido: Yamal asistió a Fermín López para el 2-1 al minuto 50 y participó en la jugada del tercer tanto, anotado por Anthony Gordon al 53’. Karim Adeyemi sentenció el encuentro al minuto 65 con el definitivo 4-1.

La actuación del joven atacante español fue ampliamente destacada por su creatividad y participación en las jugadas decisivas. Sin embargo, su reconocimiento como figura del partido no implica necesariamente que haya recibido el premio oficial al Jugador del Partido (MVP), cuya designación corresponde al panel de observadores técnicos de la UEFA.

Con este resultado, el Barcelona sumó su segunda victoria en dos jornadas de la Champions League y alcanzó diez triunfos consecutivos en todas las competiciones, consolidando su buen momento en la temporada.