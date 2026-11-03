Las luciérnagas enfrentan amenazas que las ponen en peligro de extinción

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

Los pequeños destellos que iluminan las noches podrían dejar de verse en algunas regiones del mundo. Cerca de 2 mil especies de luciérnagas enfrentan amenazas que ponen en peligro su supervivencia.

La pérdida de sus hábitats naturales, la contaminación lumínica y el uso de pesticidas figuran entre los principales factores que afectan a estos insectos.

La alerta fue expuesta en un estudio publicado en la revista científica BioScience, mientras evaluaciones internacionales han identificado especies que ya se encuentran en riesgo de extinción.

Ante esta situación, especialistas insisten en proteger los ecosistemas donde habitan y reducir la iluminación artificial para evitar que estos insectos desaparezcan. Aunque no existe una cifra exacta de cuántas luciérnagas quedan en el mundo, debido a la amplia distribución de sus especies y a la falta de estudios sobre muchas de sus poblaciones, la preocupación por su conservación continúa creciendo.