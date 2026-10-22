Jaguares One, Real Estelí y Brumas de Jinotega ganan en la Liga Superior

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

La Liga Superior de Baloncesto de Nicaragua vivió una nueva jornada con las victorias de Jaguares One, Real Estelí y las Brumas de Jinotega.

Jaguares One superó 107 a 86 a la Costa Caribe, con una destacada actuación de Davon Jefferson, quien anotó 23 puntos y capturó 16 rebotes.

Real Estelí se impuso 90 a 60 al Frente Sur Rivas en otro de los resultados más importantes de la jornada. Las Brumas de Jinotega, por su parte, superaron 76 a 68 a los Tiburones de Granada.

La acción del principal torneo de baloncesto de primera división continúa esta noche con el Matagalpa frente a los Tigres de Chinandega, la UNAM Managua contra la UNAN de León y la Universidad Agraria versus UNI en la cancha Clifford Scott.