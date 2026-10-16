Brumas de Jinotega y Real Estelí lideran los triunfos en la Liga Superior de Baloncesto 

Jaguares UAM también ganó con contundencia; Raimer Santana fue el MVP de la jornada.

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La más reciente jornada de la Liga Superior de Baloncesto Nacional dejó triunfos contundentes de Brumas de Jinotega, Real Estelí y Jaguares UAM. 

Las Brumas de Jinotega vencieron 128 a 73 a los Tigres de Chinandega. Real Estelí ganó 96 a 80 a la Costa Caribe, mientras que Jaguares UAM se impuso 123 a 60 ante La UNA. 

Raimer Santana fue destacado como el MVP del partido con 29 puntos y 8 asistencias en ese compromiso. 

Esta noche continúa la acción con los duelos entre el Frente Sur Rivas ante la UNAN de León, Flecheros Indígenas de Matagalpa ante la UNI y la UNAN Managua versus Tiburones de Granada.