Brumas de Jinotega y Real Estelí lideran los triunfos en la Liga Superior de Baloncesto 

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

La más reciente jornada de la Liga Superior de Baloncesto Nacional dejó triunfos contundentes de Brumas de Jinotega, Real Estelí y Jaguares UAM.

Las Brumas de Jinotega vencieron 128 a 73 a los Tigres de Chinandega. Real Estelí ganó 96 a 80 a la Costa Caribe, mientras que Jaguares UAM se impuso 123 a 60 ante La UNA.

Raimer Santana fue destacado como el MVP del partido con 29 puntos y 8 asistencias en ese compromiso.

Esta noche continúa la acción con los duelos entre el Frente Sur Rivas ante la UNAN de León, Flecheros Indígenas de Matagalpa ante la UNI y la UNAN Managua versus Tiburones de Granada.