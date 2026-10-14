UNAM de León se impone 72 a 70 frente a Jaguares en la Liga Superior de Baloncesto

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

El conjunto de la UNAM de León se impuso 72 a 70 frente a Jaguares en la jornada más reciente de la Liga Superior de Baloncesto. El torneo reúne a figuras del baloncesto local y a extranjeros que elevan el nivel de la liga.

El equipo del Frente Sur, Rivas, derrotó 84 a 76 a los Flecheros Indígenas de Matagalpa. Los Tiburones también vencieron al conjunto de la UNI en los partidos más recientes del torneo.

David Rosario, uno de los coaches destacados de la selección nacional y con pasado en el Real Estelí, dirige actualmente a la franquicia Jaguares.