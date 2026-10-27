Linchan a sospechoso de doble feminicidio en Chiapas, México

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Un grupo de pobladores irrumpió en la cárcel municipal de Ocozocuautla, Chiapas, México, y sacó a dos hombres señalados por el asesinato de Miriam Cruz Alpuche y su nieta de 12 años. Uno de ellos murió a manos de la multitud, mientras que el segundo fue rescatado por las autoridades y permanece bajo atención médica.

La Fiscalía General del Estado atribuye el doble feminicidio a una venganza personal relacionada con un conflicto de ganado. Los sospechosos fueron identificados como Armando “N”, alias El Melo, y Andrés “N”, alias El Cera. Según las investigaciones, ambos habrían perseguido a las víctimas hasta el ejido Xochimilco Viejo, donde fueron asesinadas.

El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, anunció que solicitará una pena de 100 años de prisión contra Armando “N”, quien sobrevivió a la agresión de los pobladores. Además, se abrió una investigación por la muerte de Andrés “N”.

El caso también ha generado preocupación por la violencia contra las mujeres en Chiapas, donde, según los datos proporcionados, se han registrado al menos 50 feminicidios en lo que va de 2026.