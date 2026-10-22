Pronostican lluvias débiles a moderadas en el Caribe y la zona central 

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Meteorólogos nicaragüenses pronostican lluvias entre débiles ocasionales y moderadas durante las próximas horas en el territorio nacional.

Las precipitaciones tienen mayor probabilidad en la región del Caribe y la Central, con vientos máximos ocasionales de 30 a 45 kilómetros por hora. El fenómeno es generado por bajas presiones atmosféricas débiles sobre el territorio nicaragüense.

Sobre la costa del Pacífico de Centroamérica se localiza otro sistema de baja presión con una probabilidad de 80 a 90 por ciento durante los próximos siete días. La tormenta Trudy se degradará próximamente a depresión tropical con dirección hacia el noroeste de la costa de México.

Las precipitaciones previstas para mediodía y la tarde serán ligeras a moderadas en el Caribe, moderadas a fuertes en la región central y leves hacia el Pacífico al atardecer.