Lluvias dispersas y ambiente caluroso predominan hoy en varias regiones del país

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Las bajas presiones atmosféricas débiles siguen predominando sobre el territorio nicaragüense, asociadas a una vaguada débil entre el noroeste del Mar Caribe y el litoral caribe de Nicaragua. Por ello se esperan lluvias dispersas, ligeras o moderadas, principalmente en las regiones Caribe y Centrales.

El ambiente muy caluroso predominará también, con temperaturas máximas de 33 a 35 grados en la zona occidental y central.

Cerca de Centroamérica y en Nicaragua se localiza un sistema de baja presión que está bastante débil. Las corrientes del monzón se ubican al sur de Nicaragua con Costa Rica, y se mantienen pocas posibilidades fuertes de lluvia durante el día.

Los vientos se mantendrán moderados en la zona costera del Caribe y Pacífico. Se recomienda precaución a embarcaciones menores y pequeñas, ya que las lluvias que se registren en algún momento podrían ser fuertes y reducir la visibilidad.