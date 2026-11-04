Lluvias dispersas y calor intenso persistirán en varias regiones del país

Meteorólogos prevén precipitaciones con actividad eléctrica en el Caribe y el Pacífico.

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Las precipitaciones se esperan con mayor ocurrencia en las regiones del Pacífico y Caribe, según informaron los expertos. 

Un sistema de bajas presiones atmosféricas predomina sobre el país, además de una vaguada que persiste entre el noroeste-oeste del Mar Caribe y el litoral caribeño. 

También en el Caribe Norte y Caribe Sur podrían presentarse condiciones de lluvias con tormenta eléctrica.  

En el Pacífico se mantendrán lluvias dispersas con posibilidades de precipitaciones ligeras a moderadas durante la tarde hacia el atardecer.  

Se espera que para el sábado esta circulación siga generando posibles bandas de precipitaciones sobre el Pacífico de Nicaragua y parte del Pacífico Norte de Costa Rica.  

Los meteorólogos detallan que también se espera ambiente muy caluroso con temperaturas máximas en la zona occidental y central de 33 a 35 grados y vientos de 20 kilómetros por hora. 