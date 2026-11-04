Lluvias dispersas y calor intenso persistirán en varias regiones del país

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

Las precipitaciones se esperan con mayor ocurrencia en las regiones del Pacífico y Caribe, según informaron los expertos.

Un sistema de bajas presiones atmosféricas predomina sobre el país, además de una vaguada que persiste entre el noroeste-oeste del Mar Caribe y el litoral caribeño.

También en el Caribe Norte y Caribe Sur podrían presentarse condiciones de lluvias con tormenta eléctrica.

En el Pacífico se mantendrán lluvias dispersas con posibilidades de precipitaciones ligeras a moderadas durante la tarde hacia el atardecer.

Se espera que para el sábado esta circulación siga generando posibles bandas de precipitaciones sobre el Pacífico de Nicaragua y parte del Pacífico Norte de Costa Rica.

Los meteorólogos detallan que también se espera ambiente muy caluroso con temperaturas máximas en la zona occidental y central de 33 a 35 grados y vientos de 20 kilómetros por hora.