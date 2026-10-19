Lluvias dispersas y ambiente caluroso con temperaturas de 34 grados en Nicaragua

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Expertos en el clima pronostican lluvias dispersas en las regiones Caribe, Central y Noroeste de Nicaragua durante las próximas horas. Sin embargo, los fuertes calores continuarán predominando con temperaturas de hasta 34 grados en la zona occidental.

Las lluvias se deben a una vaguada prefrontal debilitándose y desplazándose entre el oeste del Mar Caribe y el litoral caribeño nicaragüense. Sobre Centroamérica se localiza la corriente del monzón al sur de Nicaragua con Costa Rica.

Un sistema de baja presión estará generando una vaguada monzónica con posibilidades de lluvia en horas de la mañana en la región del Caribe. Se recomienda tener precaución con las lluvias fuertes que puedan presentarse.