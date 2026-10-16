Sistema de baja presión generará lluvias intensas el sábado en el territorio nacional

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Un sistema de baja presión generará condiciones de lluvias en el territorio nicaragüense durante este viernes, sábado y domingo.

De acuerdo con el Observatorio de Fenómenos Naturales, para este sábado 17 de octubre las precipitaciones serán con mayor intensidad. El domingo 18 de octubre podrían registrarse de débiles a moderadas.

El mapa sinóptico para las próximas 72 horas localiza un sistema de baja presión al sureste de Nicaragua, que estará generando posibles precipitaciones. Las corrientes del monzón al sureste de Costa Rica y Panamá hacia el suroeste inciden en las lluvias esperadas de leves a moderadas en el territorio nacional.