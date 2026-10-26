Lula da Silva gana elecciones presidenciales de Brasil y asegura su cuarto mandato

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Luiz Inácio Lula da Silva ganó las elecciones presidenciales de Brasil y aseguró su cuarto mandato al frente del gigante sudamericano. Según el Tribunal Superior Electoral, la elección quedó matemáticamente definida con el escrutinio final.

Lula da Silva obtuvo el 51.7 por ciento de los votos frente al 48.2 por ciento de su rival, Flávio Bolsonaro, quien había liderado la primera vuelta. Tras conocerse los resultados, Bolsonaro anunció que presentará recursos judiciales para solicitar la anulación de los comicios.

Pese a esta ofensiva legal, el mandatario electo se dirigió a sus simpatizantes en la noche del domingo para celebrar el triunfo. Los resultados se retrasaron levemente debido al mal tiempo en algunas regiones.