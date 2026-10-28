Madre del presunto homicida de San Jorge Rivas pide perdón de rodillas a la familia de la víctima 

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

La madre de Norvin José Bonilla Tinoco, señalado como presunto autor del homicidio de su primo Henry Tinoco Martínez, pidió perdón a los familiares del fallecido en medio del dolor que ha dejado esta tragedia. Graciela Tinoco Estrada expresó su pesar por lo ocurrido y solicitó perdón a los familiares de Henry, de 36 años.

La víctima murió tras recibir dos estocadas la tarde del pasado domingo 25 de octubre en el municipio de San Jorge Rivas.

La madre del señalado relató que crió a Henry y que lo considera como un hijo, por lo que dijo sentirse decepcionada. “Pido perdón de rodillas ante Dios”, expresó Tinoco Estrada durante sus declaraciones a los medios.

Norvin José Bonilla Tinoco, de 26 años, se entregó a la policía en San Juan del Sur la mañana de este martes.