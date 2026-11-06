Madre e hija resultan lesionadas tras choque en los semáforos de la pista Héroes de la Insurrección

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Una madre y su hija resultaron lesionadas al ser impactado el carro en el que viajaban por otro vehículo en los semáforos de la pista Héroes de la Insurrección, en Managua.

El irrespeto a la luz roja en la entrada al barrio El Recreo originó que el conductor del vehículo blanco invadiera la preferencia del otro auto.

En el vehículo impactado viajaban cuatro personas: Idalia y Algeri Ortega, quienes resultaron lesionadas. Efectivos de la Cruz Blanca lograron sacar del interior del vehículo a los ocupantes, quienes se dirigían a abrir un tramo en el Mercado Israel Lewites, cerca de donde ocurrió el incidente.

Las lesionadas fueron trasladadas al Hospital Fernando Vélez Páez y habitan en el barrio 18 de Mayo en Managua. Oficiales de tránsito realizaron las investigaciones correspondientes en este accidente que dejó también daños materiales.