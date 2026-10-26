Madrid exhibirá fotografías inéditas de Marilyn Monroe

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

A seis décadas de su fallecimiento, Marilyn Monroe vuelve a captar la atención del público con una exposición en Madrid que reúne fotografías recuperadas y restauradas, algunas de las cuales permanecieron desaparecidas durante más de 60 años.

Bajo el título “Marilyn Monroe 1926-2026, las fotografías perdidas” el hotel Palace de Madrid abrirá al público, a partir del 27 de octubre, una muestra dedicada a la legendaria actriz estadounidense, coincidiendo con el centenario de su nacimiento.

La exhibición incluye 15 imágenes tomadas por el fotógrafo Allan Grant pocas semanas antes de la muerte de Monroe, ocurrida en agosto de 1962. Las fotografías fueron recuperadas y restauradas por los archivos de Chris Flannery y Jasob Grenne.

Estas imágenes corresponden a una sesión realizada para acompañar una entrevista concedida al periodista Richard Meryman para la revista Life, publicada apenas dos días antes del fallecimiento de la estrella de Hollywood.

Uno de los principales atractivos de la exposición es una grabación original de aquella conversación, restaurada después de permanecer inédita durante décadas, que permitirá a los visitantes escuchar la voz de Marilyn y conocer una faceta más cercana de la actriz.

El recorrido también presenta dos reconocidos retratos realizados por Milton H. Greene. El primero, A Ballerina, muestra a Monroe descalza y luciendo un vestido de tul blanco, mientras que el segundo, perteneciente a la sesión The Hooker Sitting, refleja su característica sensualidad.

La exposición está dirigida por la comisaria Cristina Carrillo de Albornoz Fisac, quien destaca que las fotografías permiten descubrir a una Marilyn más humana, espontánea, reflexiva y con un notable sentido del humor.

La muestra explora dos etapas importantes de su vida, entre 1953 y 1957, cuando Greene realizó alrededor de 50 sesiones fotográficas con la actriz, y sus últimos meses de vida en 1962, retratados a través de la cámara de Allan Grant.

De esta manera, Madrid rendirá homenaje a una de las figuras más emblemáticas del cine, ofreciendo una mirada íntima a la mujer que existía detrás del glamour y la fama de Hollywood.