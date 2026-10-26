Mal corte y calzado inadecuado favorecen la aparición de uñas encarnadas

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

El mal corte de uñas y el uso de calzado inadecuado están entre las principales causas de la onicocriptosis, conocida popularmente como uña encarnada, advirtió el podólogo Jorge Castro.

El especialista señaló que la adolescencia y los 21 años figuran entre las edades más comunes de padecimiento.

Castro explicó que el instrumental contaminado puede generar infecciones bacterianas en los bordes de la uña, inflamación y lesiones significativas en el dedo.

Los deportistas, estudiantes y personas que permanecen de pie o usan tacón constante también están expuestos a esta patología.

El especialista sostuvo que la extracción de la uña no es lo indicado en la mayoría de los casos y que el tratamiento debe iniciar con el podólogo.

Añadió que factores biomecánicos como el pie plano, el juanete o la anatomía de la uña predisponen a sufrir el problema.

Los pacientes con diabetes requieren especial cuidado para evitar complicaciones.