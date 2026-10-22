Maluma confiesa que aún enfrenta ansiedad y que ha padecido de un desorden alimenticio

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

La exigencia de mostrar un abdomen definido en campañas de moda llevó a Maluma a desarrollar una relación obsesiva con la comida, según relató el cantante colombiano durante una conversación sobre salud mental en la Semana Billboard de la Música Latina, en Miami.

El artista explicó que en aquel momento no reconocía que atravesaba un desorden alimenticio. Detrás de su imagen publicitaria, aseguró, enfrentaba dificultades con la percepción de su cuerpo y con las exigencias de su apariencia. También reconoció que sigue experimentando mucha ansiedad, una condición que hizo pública en 2025. Recordó que llegó a sufrir dolores de cabeza constantes y que el estrés aumentó con las responsabilidades de criar a sus dos hijos, París, de dos años, y Orión, nacido en septiembre.

El intérprete de “Felices los 4” y “Cuatro babys” había compartido parte de estas experiencias en su pódcast “Las cosas como son”, estrenado en diciembre pasado. Allí abordó la ansiedad, la depresión y el agotamiento físico que vivió después del nacimiento de su primera hija, tras más de una década de fama internacional.

Actualmente, Maluma afirma que realiza alguna forma de terapia a diario y que la lectura de “Hábitos atómicos” ha contribuido a encontrar un equilibrio entre su vida personal y familiar.

Sobre la paternidad, explicó que la llegada de París representó una transformación intensa que logró comprender con acompañamiento profesional. Con Orión, en cambio, ha vivido una experiencia distinta, que le ha dado valentía al contar ya con lo aprendido como padre primerizo.

El colombiano, quien lanzó este año el álbum “Loco x volver”, participó como uno de los invitados principales en la última jornada de conversaciones de la Semana Billboard de la Música Latina. El encuentro de la industria musical en español culmina este jueves con la entrega de sus premios en Miami.