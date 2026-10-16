Managua sigue invicto y líder de Liga Primera tras doce jornadas del Apertura

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

El Managua se mantiene como líder inamovible e invicto de la Liga Primera del fútbol nacional, tras las 12 jornadas disputadas del Torneo de Apertura.

El conjunto de los Leones Azules de la capital suma 32 puntos, con 10 victorias, 2 empates, sin derrotas y más 25 en la diferencia de goles.

En los resultados más recientes, los Caciques vencieron 3 a 1 a la UNAM Managua, mientras el Managua FC superó 5 a 1 a San Marcos. El Walter Ferretti ganó 2 a 0 a los Indígenas Flecheros de Matagalpa. La jornada número 13 del certamen está por disputarse.