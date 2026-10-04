Marc Márquez nuevamente gana en Japón y se acerca a Jorge Martín en la lucha por el Mundial de Motociclismo

Marc Márquez volvió a imponerse a Jorge Martín y se quedó con el Gran Premio de Japón de MotoGP, en una carrera disputada en el circuito de Motegi. El piloto de Ducati firmó una actuación sólida y consiguió una nueva victoria que le permite recortar distancias en la pelea por el campeonato.

Martín, quien partió desde la pole position, terminó en el segundo lugar y logró conservar el liderato del Mundial. Ambos protagonizaron una intensa batalla durante buena parte de la carrera, intercambiando vueltas rápidas y manteniendo una diferencia mínima hasta que Márquez realizó su movimiento definitivo en la vuelta 11, aprovechando una fuerte frenada para tomar la primera posición.

El vigente campeón consiguió controlar la carrera en las últimas vueltas y terminó ampliando su ventaja sobre Martín, mientras Marco Bezzecchi completó el podio. Con este resultado, la pelea por el título queda más apretada que nunca: Márquez se coloca a solo dos puntos de Martín, cuando todavía quedan seis carreras y 222 unidades en disputa.

La próxima cita del campeonato será el Gran Premio de Indonesia, en el circuito de Mandalika. Allí continuará el duelo entre Márquez y Martín por el campeonato, en una recta final que promete máxima tensión con apenas dos puntos de diferencia entre ambos pilotos.