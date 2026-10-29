Mareas altas anegan barrios costeros de Corinto y complican la movilidad

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

Las mareas altas y un fuerte oleaje anegaron temporalmente barrios costeros de Corinto, en Chinandega, y complicaron la movilidad durante las primeras horas del miércoles y la madrugada del jueves.

El ingreso del agua afectó el tránsito peatonal y vehicular en el centro del municipio. El agua ya ha cedido y secado en gran parte de la vía pública y los sectores residenciales más vulnerables.

Entre las zonas afectadas están el sector del Playón, la Isla del Amor, el barrio Rosario Murillo, la zona cercana a la base naval y el sector del Galope, donde el mar penetró a la vía pública.