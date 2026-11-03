Matilda reúne a parte de su elenco original en un emotivo reencuentro

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

A tres décadas de su estreno, la película “Matilda” volvió a despertar la nostalgia de sus seguidores con un encuentro de parte de su elenco original en Londres, donde Mara Wilson y Danny DeVito encabezaron una celebración especial por los 30 años de esta producción inspirada en la novela del escritor Roald Dahl.

La conmemoración se realizó el pasado 30 de octubre en el Royal Albert Hall, con una proyección especial narrada en vivo por Danny DeVito, quien además de dirigir la cinta interpretó a Harry Wormwood, el padre de Matilda. Durante la función, la Royal

Philharmonic Concert Orchestra acompañó las escenas con la banda sonora compuesta por David Newman. Alrededor de cinco mil personas asistieron al evento.

Uno de los momentos más emotivos llegó al finalizar la película, cuando DeVito invitó al escenario a Mara Wilson, quien dio vida a Matilda, junto a Kiami Davael (Lavanda), Jacqueline Steiger (Amanda Thripp), Kira Spencer Hesser (Hortensia) y Pam Ferris, recordada por su interpretación de la temida señorita Tronchatoro. La aparición de las actrices provocó una cálida reacción entre los asistentes.

Fue Mara Wilson quien compartió fotografías del reencuentro en sus redes sociales, donde expresó su alegría por volver a compartir con antiguos compañeros y agradeció especialmente a DeVito, a quien llamó cariñosamente su tío Danny. También destacó la presencia de los miles de admiradores que participaron en la celebración.

Estrenada en 1996, Matilda cuenta la historia de una niña con una inteligencia extraordinaria que descubre que tiene poderes telequinéticos y los utiliza para enfrentar los maltratos de su familia y de la estricta directora Agatha Tronchatoro. Con el paso de los años, la producción se convirtió en una de las películas familiares más recordadas, gracias a sus mensajes sobre la amistad, la lectura y el valor de defenderse ante las injusticias.