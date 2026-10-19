Matrícula escolar 2027 inicia con meta de dos millones de estudiantes

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

El proceso de matrícula escolar 2027 inició este lunes 19 de octubre con la meta de inscribir a dos millones de estudiantes en todas las modalidades educativas. La copresidenta manifestó que las personas que deseen estudiar no pueden quedarse sin matrícula.

La meta por rubro incluye 887.296 estudiantes en educación inicial, 257.651 en primaria, 500.000 en secundaria, 5.000 en educación especial, 4.900 en escuelas normales de formación superior, 10.155 en el nuevo programa de alfabetización y 181.464 en educación de adultos.

La copresidenta destacó el significativo avance durante el primer día de matrícula. El proceso finalizará el próximo 28 de noviembre en todas las modalidades. El último día de clases será el 26 de noviembre en las escuelas públicas, según el calendario del Ministerio de Educación.