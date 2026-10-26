Mbappé brilla con doblete ante el equipo del Barcelona y fortalece su candidatura al Balón de Oro

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

El delantero francés volvió a demostrar su capacidad goleadora en un encuentro de máxima exigencia, justo cuando se acerca la entrega del Balón de Oro 2026, ceremonia que reunirá en Londres a las principales figuras del fútbol mundial.

Mbappé abrió el marcador tras una jugada en la que el balón terminó rebotando en su cuerpo. Sin embargo, el Barcelona consiguió igualar las acciones gracias a un potente remate de Raphinha que devolvió la emoción al compromiso.

La respuesta madridista llegó mediante una destacada jugada colectiva que tuvo como protagonista a Jude Bellingham. El mediocampista inglés superó la presión de sus rivales y habilitó a Eduardo Camavinga, quien avanzó por el campo y envió un centro preciso para que Mbappé definiera el segundo tanto. Con este resultado, el Barcelona sufrió su primera derrota de la temporada, aunque se mantiene en lo más alto de la clasificación con 27 puntos. Por su parte, el Real Madrid consiguió una victoria en el Camp Nou, escenario donde no ganaba desde abril de 2023, y se colocó a tres unidades del conjunto azulgrana.

La actuación de Mbappé llega en medio de la expectativa por conocer al ganador del Balón de Oro, reconocimiento que distingue al futbolista más destacado del año. Entre los principales aspirantes figura Lamine Yamal, quien conquistó el Mundial de 2026 con España y fue pieza fundamental en el título de Liga obtenido por el Barcelona. Además, el joven atacante ha recibido en dos ocasiones el reconocimiento al mejor futbolista joven.

Mbappé también aparece entre los favoritos, respaldado por sus registros goleadores, especialmente después de marcar 10 tantos en el Mundial de 2026 y alcanzar un acumulado de 22 anotaciones en Copas del Mundo, según los datos proporcionados.

Otros nombres que destacan en la disputa son Harry Kane, figura del Bayern Múnich y de la selección inglesa, que terminó tercera en el Mundial, y Lionel Messi, quien anotó ocho goles durante el torneo y finalizó como subcampeón.

El Balón de Oro se define mediante las votaciones de un jurado internacional integrado por periodistas especializados, representantes de los países mejor posicionados en el ranking FIFA.

Para determinar al ganador se consideran tres aspectos fundamentales, el rendimiento individual de cada futbolista, los títulos y resultados colectivos obtenidos durante la temporada, así como la calidad deportiva y el juego limpio.