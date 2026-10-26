Mediación y penas de hasta cuatro años por cada fallecido: el escenario legal del accidente de caponera en Managua

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

El accidente de la caponera que dejó dos fallecidos en Managua podría resolverse mediante mediación, ya que el Código Procesal Penal la permite en delitos imprudentes.

El abogado Noel Alonso Cano explicó que las penas por homicidio imprudente van de uno a cuatro años por cada fallecido.

Cano precisó que, de comprobarse la responsabilidad objetiva del conductor, el Ministerio Público podría acusarlo también por lesiones graves y gravísimas, con penas de año y medio a tres años.

Aclaró que debe respetarse la presunción de inocencia y que todo dependerá de la calificación que el ente investigador formule ante el juez competente.

El conductor resultó seriamente lesionado y recibe atención médica, por lo que enfrentaría el proceso penal una vez salga del hospital.

El abogado subrayó que conducir es una responsabilidad y que los conductores deben asegurarse previamente del estado mecánico de sus vehículos.