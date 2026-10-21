Médica advierte que tomar ibuprofeno durante un dengue eleva el riesgo de sangrado en los pacientes

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

La doctora Laura Madrigal advirtió que los fármacos antiinflamatorios como el ibuprofeno están contraindicados en el dengue porque elevan el riesgo de sangrado. Explicó que estos medicamentos favorecen una disminución plaquetaria en un cuerpo que ya presenta ese descenso por la enfermedad.

Según la especialista, el acetaminofén y el suero oral son los pilares del tratamiento y lo más seguro para el paciente. La automedicación puede agravar el cuadro de cualquier patología y retrasar el tratamiento oportuno. Madrigal indicó que no toda fiebre implica dengue o chikungunya, pues también circulan cuadros respiratorios e influenza. Por eso recomendó acudir a consulta para recibir un diagnóstico certero.